Angajatii din casele teritoriale de pensii au inceput sa recalculeze dosarele romanilor care fac patre din aceasta etapa. Vorbim de aproximativ un milion de romani care beneficiaza de mica recalculare.

Concret, la pensie sunt adaugate acele venituri nepermanente incasate inainte de anul 2001, si aici vorbim despre acordul global, prime, premii, sporuri, ore suplimentare sau al 13-lea salariu.

Aceasta etapa ar trebui finalizata in luna martie, luna in care oamenii s-ar putea astepta sa primeasca banii in plus.

Pensionarii din România, din nou umiliți de stat: Zeci de seniori nu au primit nici acum deciziile de recalculare

Specialistii au facut mai multe simulari pentru a vedea cati bani ar putea primi romanii iar, conform rezultatelor, majorarile sunt mici pentru cei mai multi

Spre exemplu, cei care au avut al 13-lea salariu ar putea incasa la pensie doar cativa zeci de lei in plus. Pe de alta parte, angajatii din proiectare sau industrie ar putea incasa 300 sau 400 de lei dupa aceasta recalculare, in cazul in care au avut acord global permanent.

In continuare oamenii pot depune aceste documente la Casele de Pensii. Daca nu se afla in posesia lor, le pot recupera fie de la angajator, fie de la firmele de arhivare.

Avertisment: Indexarea pensiilor din septembrie, o fantezie! SURSE: Ajutoarele one-off ar putea fi date în tranșe