Un medic cere reintroducerea stării de urgență: "Dacă numărul cazurilor crește rapid cred ca e bună instaurarea sa"

"Dacă numărul va creste rapid si drastic, pentru binele comunității, nu vorbim de conspirationiști, cred ca da, e buna instaurarea (stării de urgenta, n.r.)”, spune medicul Cristian Oancea intr-un interviu acordat presei locale din Timisoara. El este managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.

„Inițial, când am calculat după statistica epidemiologică a unui virus, ne așteptăm că vălul 2 să fie abia în noiembrie-decembrie. Am spus-o de mai multe ori, pentru că noi nu știm să fim responsabili și disciplinați… Mă gândesc la noi, că și popor. Am privit acești pași de relaxare fără o anumită responsabilitate și, practic, ce am cerut noi au fost măsurile de bun simț: să te speli pe mâini, să îți aerisești casa, să porți masca pentru a fi protejat și tu și colegii. Nu am cerut măsuri extraordinare. Să ne limităm puțin distanța fizică la 1,5-2 metri, dacă avem o infecție respiratorie, să stăm acasă. Am cerut măsuri de bun simț, dar uitați-va cu ce ne confruntăm”, a declarat medicul în interviu.

„E posibil că valul 2 să fie declanșat chiar de noi, populația, și e posibil că valul 2 să fie mai agresiv. Gândiți-va că Sars Cov 2 nu se compară ca agresivitate cu alte virusuri. Nu știu ce decizie se va lua…. Cât a fost stare de urgență, cu măsuri dure, am scăzut”, spune specialistul.

