Dr. Suhail Anjum, în vârstă de 44 de ani, căsătorit și cu experiență în sistemul medical din Marea Britanie, a fost surprins împreună cu o asistentă, a cărei identitate nu a fost făcută publică, ci a fost numită C., într-o „poziție compromițătoare” de către o colegă, la Spitalul Tameside din Greater Manchester, în septembrie 2023.

Incidentul de atunci a ieşit la iveală recent, atunci când doctorul anestezist, revenit din Pakistan, ţara sa natală, unde a fost plecat mai mult timp, a dorit să se reangajeze în sistemul medical din Marea Britanie, potrivit BBC.

Potrivit relatării lui Andrew Molloy, reprezentant al General Medical Council (GMC - Consiliul Medical General), care a luat parte la audieri, medicul era responsabil de cinci cazuri în acea zi, în sala de operaţii nr. 5, și a lipsit timp de aproximativ opt minute în timpul intervenţiei celui de-al treilea pacient.

„Asistenta N.T. a intrat în sala 8și i-a văzut pe dr. Anjum și asistenta C. într-o poziție compromițătoare. Ea a declarat că a văzut-o pe asistenta C. cu pantalonii la nivelul genunchilor, cu lenjeria intimă expusă, iar dr. Anjum își încheia pantalonii”, a declarat Molloy.

Deşi operaţia de la care a plecat pentru a face sex a decurs normal, fără niciun incident, situația a fost raportată imediat managerului de către asistenta care i-a surprins.

Cum a justificat medicul

Medicul nu a contestat faptele și a recunoscut că a întreținut relații sexuale în timpul actului medical, admițând că acțiunile sale „au avut potențialul de a pune pacientul în pericol”.

„A fost, la drept vorbind, rușinos. Eu sunt singurul vinovat. Am dezamăgit pe toată lumea, nu doar pacientul și pe mine, ci și încrederea și imaginea mea. Am dezamăgit colegii care m-au tratat cu mult respect”, a spus el în fața tribunalului medical.

Dr. Suhail Anjum a recunoscut, de asemenea, că nu a fost corect să solicite altei asistente să-l înlocuiască și că a pus-o pe colega care l-a descoperit într-o „poziție incomodă”.

„Dar, cel mai important, pacientul. Dacă doctorul meu ar fi plecat fără să-mi spună… asta mă sfâșie în fiecare zi când mă gândesc la asta. (...) Îmi cer scuze sincere tuturor celor implicați și vreau o șansă să repar această situație”, a mai spus el.

Dr. Anjum a explicat că momentul a coincis cu o perioadă personală extrem de dificilă, după ce soția sa născuse prematur cel de-al doilea copil.

„Fiica noastră s-a născut prematur, cu o greutate foarte, foarte mică. Soția mea a avut o naștere foarte traumatică, a fost o experiență destul de stresantă. Nu am reușit să ne conectăm ca și cuplu în acea perioadă. A afectat viața mea personală, sănătatea mea mintală, precum și activitatea mea la spital”, s-a justificat medicul anestezist.