Un lider european NU l-a aplaudat pe Zelenski

Jurnalistul Jack Parrock, corespondent al mai multot publicații, între care The Telegraph, The Times, Politico și Deutsche Welle, a publicat pe Twitter imaginile video de la momentul fotografiei de grup, cu mesajul: „În timp ce președintele ucrainean Zelenski sosește pentru fotografia de grup cu liderii UE la Bruxelles, toți par să aplaude, în afară de unul: Viktor Orban din Ungaria”.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd