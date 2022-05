Bărbatul are o experiența de peste 40 de ani în dans și educație. Colegii acestuia au declarat că instructorul de dans are numeroase rezultate la concursurile naţionale şi internaţionale, plus că mereu a avut o conduită morală exemplară. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

"La data de 12 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, au realizat probatoriul privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, faptă prevăzută de art. 219 din Codul Penal, de către un bărbat, în vârsta de 65 de ani, din orașul respectiv.

Bărbatul este bănuit că, în luna aprilie a.c., în calitate de instructor de dans, ar fi agresat sexual o minoră, în vârstă de 14 ani.

Pe parcursul acestei zile, bănuitul a fost prezentat Judecătoriei Găești, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Dâmbovița.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea acestora să se propună soluție prin unitatea de parchet competentă.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", se arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.