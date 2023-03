Întregul scandal a avut loc pe câmp. Politicianul se afla în mașină când le-a spus că nu le permite să își lase oile pe terenul lui. În acel moment, bărbații au devenit agresivi și s-au năpustit asupra lui.

L-au urmărit cu tractorul și i-au spart geamurile mașinii cu o bâtă. Victima a depus plângere penală, iar cei 3 scandalagii, un tată și doi fii, au fost reținuți pentru 24 de ore.

„Nu este un incident singular. Au fost cazuri de paznici care au avut capete sparte, mâini rupte. Poliția nu poate decât să facă formalități și se pierd la procuratură, la Caracal. Am făcut plângere la poliție, am fost la medicină legală, cioburile m-au tăiat pe mâini pe față, am 7 zile de îngrijiri medicale.

Eu am terenurile în vecinătarea stânelor respectivilor. Suntem terorizați de acești ciobani. La Parchetul Caracal se pierd dosarele. Noi angajat o firmă de pază și nu au mai putut să-și țină oile pe terenurie noastre. Este o acțiune premeditată, au făcut tranșee cu plugul pentru a putea rămâne blocat cu mașina și a fi atacat. Dacă mai rămâneam o secundă, îmi puteam pierde viața foarte ușor”, a spus George Șofaru.