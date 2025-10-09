Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), este vorba despre un bărbat de 27 de ani, care se află în procedura de extrădare inițiată de Italia, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de jaf armat.



"În această seară, în jurul orei 19:15, Anuța Iulian Marius, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, a evadat de sub escorta polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru", a anunțat sursa citată.



La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate pentru căutarea tânărului evadat.

Atât în municipiul Craiova, cât și în localitățile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea acestuia.



Deținutul evadat are 1,89 m înălțime, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, față ovală măslinie, păr șaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră. Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebrațul drept un tatuaj.



La momentul evadării, tânărul era îmbrăcat cu trening de culoare negru și tricou alb.



Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unității de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.



Totodată, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.



Persoanele care dețin informații utile cu privire la tânărul evadat sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

