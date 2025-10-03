Persoanele reținute sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

La locuințele proxeneților au fost descoperiți și ridicați 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci și motociclete, 30 de imobile și asupra părților sociale deținute de cei implicați în șase societăți comerciale.

Anchetatorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar.

Modul de operare al grupării

Din cercetări a reieșit că, în județul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din trei structuri, însumând peste 30 de membri, care obținea venituri considerabile prin înlesnirea prostituției unor femei - concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane.

„Acestora le-ar fi asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-ar fi facilitat deplasările către clienți”, precizează IGPR.

Sumele astfel obținute, aproximativ 3,5 milioane de euro, ar fi fost încasate preponderent de membrii grupului și, pentru a le disimula originea ilicită, ar fi fost investite în achiziția de automobile de lux, imobile (adesea pe numele rudelor) și finanțarea unor societăți comerciale.

Totodată, ancheta arată că gruparea ar fi finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor, și că liderii celor trei structuri exercitau un control permanent asupra persoanelor exploatate, identificând și recrutând noi membri.

Care a fost implicarea polițistului

„În vederea realizării scopului propus, una dintre cele trei structuri din componența grupului infracțional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui cercetat care are calitatea de polițist. Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice, fie ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite”, arată IGPR.