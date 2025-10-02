Deportări masive și pedepse executate în țară

Potrivit informațiilor oficiale, cel puțin 23 de persoane au fost deja încarcerate la Penitenciarul Rahova, urmând să-și ispășească pedepsele primite în SUA. Măsura vine în urma colaborării dintre instituțiile americane și autoritățile române, care permit transferul deținuților pentru executarea sentinței în țara de origine.

Mii de români în vizorul autorităților americane

Administrația Trump ar mai avea în custodie, în centrele de detenție pentru imigranți, aproximativ 2.300 de români, aflați în așteptarea unei decizii privind deportarea. Cei mai mulți dintre aceștia sunt acuzați de ședere ilegală, însă există și cazuri în care sunt implicate încălcări ale legislației penale.

Fenomenul nu se rezumă doar la Statele Unite. Recent, și Marea Britanie a returnat în România 47 de migranți, în cadrul unui program prin care aceștia au primit câte 2.000 de lire sterline pentru reabilitare și reintegrare socială după revenirea în țară.