"Am aşteptat câteva zile. Am aşteptat o săptămână. Am aşteptat două săptămâni. Nu s-a ȋntâmplat nimic, nu s-a sesizat nimeni. Drept urmare, pe această cale, ȋn calitate de deputat al PNL Iași, ȋi solicit public domnului Eugen Pîrvulescu să se autosuspende din funcția de președinte al PNL Teleorman. Pîrvulescu se află din data de 22 iulie sub control judiciar, inculpat într-un dosar DNA ȋn care este acuzat că a trucat concursul de la Serviciul județean de Ambulanță Teleroman", a scris pe o rețea de sociallizare Alexandru Cociș.

Parlamentarul și-a justifiat gestul prin faptul că electoratul îi judecă aspru pe politicienii care fac naveta între tribunal și partid. "Uman sunt alături de Eugen Pȋrvulescu şi am ȋncredere că, dacă este nevinovat, va reuşi să probeze asta ȋn faţa instanţei de judecată, dar situaţia sa juridică nu poate afecta imaginea PNL. Într-o situație similară, preşedintele PNL Iași, (...) a anunțat, pe 28 aprilie, că a fost informat de DNA că are calitate de inculpat ȋntr-un dosar şi s-a autosuspendat din funcţie.