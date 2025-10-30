Redăm mai jos scena din cunoscutul serial românesc care le face campanie lui Ilie Bolojan și Radu Miruță:

”Cică umblă unii prin județ!

Cine?

Ăștia noi care vor să facă treabă.

Bolojan?

Mai rău, Miruță! Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă, tot ce nu e cum trebuie. Și tu îți dai seama că la noi aici peste tot nu e ce trebuie, adică ce să faci. Da și acum ce facă ăștia? Ia primarii la verificat, pe toți îi ia, înțelegi? Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Îți dai seama, dosar penal, demisii, puscărie pe loc, îți dai seama? Bă, da ce nenorociți sunt ăștia, mă. Da e posibil așa ceva?

Adică nu le ajunge că pune jugul pe noi, că ne obligă să acceptăm să ne taie din salariu 10%, păi ăștia ce mai vrea acuma, mă, să ne jupoaie de vii, să trăiesc numai din salariu, să nu mai fur nimic?”