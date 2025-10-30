Un cunoscut serial românesc face campanie reziștilor. Radu Miruță, prezentat drept un om care face treabă

Un serial cunoscut din România face campanie electorală pentru USR. Totul a stârnit revoltă și indignare printre oameni, după ce numele lui Radu Miruță și al lui Ilie Bolojan au fost rostite. Mai mult decât atât, rezistul de la vârful economiei a fost prezentat ca un om care face treabă și elimină corupția. În acest context, scenaristul serialului a reacționat și spune că replicile nu îi aparțin. 

Redăm mai jos scena din cunoscutul serial românesc care le face campanie lui Ilie Bolojan și Radu Miruță: 

”Cică umblă unii prin județ! 

Cine? 

Ăștia noi care vor să facă treabă. 

Bolojan? 

Mai rău, Miruță! Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă, tot ce nu e cum trebuie. Și tu îți dai seama că la noi aici peste tot nu e ce trebuie, adică ce să faci. Da și acum ce facă ăștia? Ia primarii la verificat, pe toți îi ia, înțelegi? Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Îți dai seama, dosar penal, demisii, puscărie pe loc, îți dai seama? Bă, da ce nenorociți sunt ăștia, mă. Da e posibil așa ceva?

Adică nu le ajunge că pune jugul pe noi, că ne obligă să acceptăm să ne taie din salariu 10%, păi ăștia ce mai vrea acuma, mă, să ne jupoaie de vii, să trăiesc numai din salariu, să nu mai fur nimic?” 

#LasFierbintiSerial #PROTV #VOYO 