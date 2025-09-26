În 2019, Shtokman a câștigat a doua ediție a competiției „Liderii Rusiei”, coordonată de Serghei Kirienko, prim-viceșef al Administrației Prezidențiale. Un an mai târziu, primarul Nizhni Novgorod, Yuri Shalabaiev, care a fost și el câștigător al competiției, l-a numit pe Shtokman prim-viceprimar. În cadrul administrației, acesta răspundea de domeniul economic și de dezvoltarea digitală.

Activitatea militară în Ucraina

În septembrie 2022, Shtokman a plecat pe front, păstrându-și funcția în administrație ca mobilizat. În cadrul regimentului, el ar fi condus serviciul psihologic și a folosit indicativul „Munte”.

Întâlnirea cu Vladimir Putin și laudele primite

În 2023, Shtokman s-a întâlnit cu președintele Putin și i-a prezentat realizările sale. Putin l-a lăudat și i-a spus: „În cele din urmă, ai ajuns la cel mai important lucru. Cel mai important lucru este devotamentul față de această țară.” Ulterior, șeful său a afirmat că se mândrește să aibă astfel de patrioți în administrația din Nizhny Novgorod și l-a numit pe Shtokman „bun camarad”, scrie Moscow Times.

Situația actuală a fostului oficial

Primăria din Nizhni Novgorod precizează că Shtokman nu mai lucrează pentru administrație și că nu se efectuează percheziții la sediul primăriei. Oficial, Shtokman și-a dat demisia în august 2025. Alexey Trifonov consideră: „Se pare că plecarea sa la SVO (n.r. - razboiul din Ucraina) este legată de dorința de a evita răspunderea.”

