„Martorii au declarat pentru Independent News că incidentul s-ar fi produs în zona unui restaurant din localitatea Mihail Kogălniceanu. Agresorul, un căpitan, i-ar fi atacat pe doi bărbați. Unul dintre ei susține că a încercat să fugă, iar ofițerul l-a urmărit cu un cuțit în mână și a reușit să-l atingă cu vârful în spate, motiv pentru care se va prezenta la Medicina Legală.

Pentru celălalt bărbat a fost solicitată o ambulanță, acesta având nevoie de îngrijiri medicale.

În momentul în care polițiștii locali au ajuns la fața locului, ofițerul a refuzat să se legitimeze și a început să amenințe, inclusiv afirmând că are „cunoștințe în lumea interlopă, în Clanul Cărănilor.”

Cpt. Aurel Mihai Bocai a avut un comportament violent și față de un polițist local, pe care l-a trântit la pământ și i-a spart telefonul mobil cu care acesta filma incidentul.

Ofițerul turbulent a fost condus la postul de Poliție „Mihail Kogălniceanu”, unde a fost identificat.”