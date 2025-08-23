Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat în data de 22 august, în jurul orei 15:30, cu privire la dispariția a două persoane domiciliate în comuna Bârza. Sesizarea a fost făcută de sora brăbatului, care locuiește înl București. Aceasta a relatat că fratele ei și partenera sa au plecat de acasă în ziua de 21 august și nu au mai revenit.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au demarat procedurile specifice pentru identificarea și localizarea celor doi.

Semnalmentele persoanelor dispărute:

Dobre Valentin: 34 de ani, 1,68 m înălțime, aproximativ 60 kg, ochi căprui, păr șaten tuns scurt, barbă neagră de lungime medie. La momentul dispariției purta pantaloni scurți crem, tricou cu dungi orizontale alb-crem și încălțăminte sport de culoare închisă.

Stancu Melania Lavinia: 31 de ani, 1,58 m înălțime, aproximativ 55 kg, ochi căprui, păr șaten, lung și ondulat. Era îmbrăcată cu pantaloni scurți albaștri, tricou roz și sandale maro.

Apel către populație

Poliția solicită sprijinul cetățenilor în vederea obținerii de informații care ar putea contribui la găsirea celor două persoane. Oricine poate furniza detalii relevante este rugat să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Autoritățile subliniază importanța oricărei informații, inclusiv observații privind prezența celor dispăruți în spații publice sau deplasarea acestora cu mijloace de transport.