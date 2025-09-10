Dispărut din 2005

În urmă cu 20 de ani, bărbatul fusese internat la un spital de recuperare psihiatrică din Sighet. În 2005, acesta a dispărut fără urmă, iar căutările făcute de autorități și de familie nu au dus la niciun rezultat. Cu timpul, rudele s-au resemnat, convinse că bărbatul nu mai este în viață.

Situația s-a schimbat radical recent, când copiii bărbatului au primit prin poștă o amendă emisă pe numele tatălui lor. Documentul a reaprins speranța și i-a determinat pe aceștia să lanseze un apel public pentru identificarea lui.

Fotografia bărbatului, făcută în 2005, a fost distribuită masiv pe rețelele de socializare. În scurt timp, mai mulți localnici din Gorj au recunoscut chipul și au anunțat familia.

Cei doi copii s-au deplasat imediat în județul Gorj, unde și-au regăsit tatăl în viață, după 20 de ani de incertitudine. Potrivit relatărilor transmise de un post TV de știri, întâlnirea a fost una extrem de emoționantă, punând capăt unei perioade lungi de durere și neputință.