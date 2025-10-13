Polițiștii au fost sesizați duminică seara, în jurul orei 17.20, în legătură cu faptul că doi bărbaţi s-ar afla inconștienți, într-o curte din localitatea Şercăiţa. Unul a fost declarat decedat, al doilea fiind transportat la spital. Primele informaţii indicau o intoxicare, substanţa fiind necunoscută.

Echipa operativă, formată din poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Voila şi un specialist criminalist din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş, s-a deplasat la adresa indicată, unde i-a identificat pe cei doi bărbaţi, de 43 şi 46 de ani.



”Din nefericire, pentru bărbatul de 43 de ani, în urma manevrelor medicale întreprinse la faţa locului de către personalul specializat, a fost declarat decesul, cealaltă persoană fiind transportată la o unitate medicală, unde, în prezent, se află internată. În ceea ce priveşte persoana decedată, în cursul acestei zile a fost efectuată necropsia, urmând a se stabili cauza care a dus la producerea decesului. Datele existente până în prezent conduc la probabilitatea ca cele două persoane să fi consumat împreună o substanţă, posibil metanol, care le-ar fi determinat apoi starea de intoxicaţie”, a arătat IPJ Braşov.



O anchetă este în plină desfășurare, în cauză fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.





