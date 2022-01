„Vă scriu în legătură cu facturile de gaz primită ieri. Este de speriat, în sensul că, pentru un consum aproape dublu față de luna noiembrie, s-a emis acum o factură de 10 ori mai mare. Vă dau exemplul meu, pentru un consum de 91 metri cubi luna trecută s-au plătit 283 de lei, iar acum, la 190 de metri cub trebuie să plătesc 2.000 de lei. Cum sa platesc eu această sumă, să fac rata la bancă?

Dar lunile viitoare? Ce ne asteapta? Sotia mea a chemat Salvarea, ca mi s-a facut rau cand vazut. Noi murim de foame in casa si astia isi bat joc de noi! Medicii mi-au zis ca am facut infarct de suparare. Noroc ca m-au dus la spital si mi-au dat ceva care a dizolvat, nu stiu eu exact, dar mi-au zis sa ma feresc de suparari. Cum sa ma feresc de nenoricirea care se abate peste noi in fiecare zi?!”, a povestit bărbatul pentru InfoBrăila.ro.