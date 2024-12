O pasageră a declarat că una dintre roțile avionului nu s-a desfășurat corespunzător la aterizare. Aceasta a povestit că avionul a derapat apoi pe pistă, în timp ce piloții încercau să oprească avionul.

Persoanele aflate la bord au fost evacuate de salvatori și duse într-un hangar pentru a primi îngrijiri medicale. Din fericire, pasagerii nu au suferit răni care să le pună viața în pericol. Anchetatorii vor să afle cauzele exacte ale incidentului.

Air Canada Express, operated by PAL Airlines, Bombardier DHC-8-402Q substantially damaged in a landing accident at Halifax Stanfield International Airport.



Air Canada spokesperson Peter Fitzpatrick says the plane experienced a “suspected landing gear issue” after arrival… pic.twitter.com/EvC5FAHZIi