In acest context, consideram ca sunt esențiale următoarele obiective:

1. Reducerea tensiunilor si evitarea escaladării conflictului din Ucraina.

2. Deschiderea unor canale de comunicare strategica între SUA si Rusia, cu efecte pozitive asupra stabilității globale.

3. Promovarea unui cadru internațional bazat pe respect reciproc si echilibru între marile puteri, fără afectarea alianțelor strategice ale României.

Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul” va urmări cu atenție desfășurarea si rezultatele acestei întâlniri. După publicarea concluziilor oficiale, vom reveni cu o analiza politico–militară completa privind implicațiile întâlnirii asupra securității internaționale si asupra României, scrie Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul”.