Azi sunt asteptati sa ajunga la Biroul Electoral Central premierul Marcel Ciolacu si liderul Forta Dreptei Ludovic Orban. Acestia sunt ultimii candidati importanti care isi pot depune cadidaturile in cursa pentru fotoliul prezidential.

Premierul Marcel Ciolacu este astepat sa ajunga in jurul orei 10 la sediul Biroului Electoral Central. Sursele Realitatea Plus spun ca premierul a reușit sa stranga 1,62 de milioane de semnaturi pe care le va depune astazi. Este, practic, cel mai mare numar de semnaturi cu care se intra in aceasta cursa, urmat indeaproape de Nicolae Ciuca cu 1,5 milioane de semnaturi.

Ceva mai tarziu este asteptat și liderul Forței Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, pentru a se inscrie în cursa oficială electorală.

Pana la finalul acestei zile se mai pot depune aceste liste, iar apoi vom sti foarte clar cum va arata cursa pentru palatul Cotroceni de anul acesta.

De altfel, tot astazi, asteptam din partea Curtii Constitutionale sa vina cu o decizie in ceea ce priveste contestatiile care au fost depuse pana in momentul de fata la candidaturile deja inregistrate la Biroul Electoral, dupa care vom sti exact cine ramane definitiv in aceasta cursa. Ne asteptam la o cursa tensionata.

Dupa ce se incheie astazi procesul de depunere a candidaturilor, pe 24 octombrie incepe si campania electorala, cu o luna inainte de primul tur de scrutin.

„De obicei candidatii cei mai puternici vin ultimii in acest joc de imagine, pentru ca este un joc de imagine pana la urma. In ceea ce priveste campania, as indrazni sa spun ca va fi, dupa parerea mea, o campanie plina de mizerie. A inceput sa fie plina de discutii despre viitorul natiunii si al cetatenilor care sunt chemati acum sa voteze una sau alta dintre fortele politice, se scot dosare, se scot acuzatii de toate, nu asta ar trebui sa fie semnul sub care incepe campania electorala”, a spus jurnalistul Cristian Unteanu la Realitatea Plus.