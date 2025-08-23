Canicula a înrăutățit în mod semnificativ perspectivele referitoare la calitatea și randamentul culturilor de porumb. Potrivit FranceAgriMer, procentul culturilor de porumb aflate într-o stare bună sau excelentă a scăzut până la 62% la finele săptămânii care a trecut, cu mult sub nivelul din ultimii ani.

Temperaturile din nordul Spaniei și sudul Franței au fost și ele cu 9 grade Celsius peste media normală în perioada anterioară datei de 16 august, susține Departamentul american al Agriculturii. Asta a dus la o scădere semnificativă a randamentelor și a calității culturilor de porumb. Vremea secetoasă a afectat și culturile de porumb din Bulgaria, unde producțiile la hectar la porumb și floarea soarelui ar urma să coboare la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.

În aceste condiții, Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) estimează că UE va importa 21 de milioane de tone de porumb în sezonul 2025-2026. Acest lucru ar face din blocul comunitar al doilea mare cumpărător mondial de porumb, pentru al doilea an consecutiv, într-un moment în care China, care în mod tradițional este un mare importator, se confruntă cu o scădere a cererii. Oferta de porumb ieftin din Brazilia și SUA, unde sunt așteptate recolte record, ajută la stimularea importurilor în Europa.

La bursa de cereale de la Chicago, prețul porumbului a coborât la începutul lunii august până la cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni, pe fondul așteptărilor referitoare la recolte consistente în Brazilia și SUA. Între timp, la bursa de la Paris, cotațiile futures la porumb au crescut vineri cu 0,8%, atingând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână.

Potrivit lui Matt Darrach, analist la firma de consultanță Kpler, porumbul din Brazilia și SUA este competitiv pe piața mondială și asta impulsionează cererea la import.

Recoltatul porumbului în Europa este așteptat să fie accelerat la toamnă, în condițiile în care prognozele meteo pentru zilele următoare arată o vreme mai rece și mai umedă. Meteorologul Donald Keeney spune că ploile din regiunile sudice și centrale vor ajuta la refacerea umezelii solului pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cu toate acestea, condițiile secetoase ar urma să persiste în Marea Britanie, nordul Germaniei, sudul României, în Bulgaria și Spania, ceea ce ar putea complica și mai mult situația pe partea de recoltare.

Această situație scoate în evidență vulnerabilitatea agriculturii europene la schimbările climatice și dependența sa din ce în ce mai mare de importuri pentru a-și asigura aprovizionarea cu cereale.