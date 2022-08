O „înghețare” a conflictului din Ucraina de tipul celui care a urmat ocupației ruse din Donbas nu este în prezent posibilă, a anunțat ministrul ucrainean al apărării - Oleksiy Reznikov.

În 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, regimul de la Kremlin a invocat același motiv pentru a destabiliza și invada regiunea Donbas, cu Donețk și Lugansk - discriminarea cetățenilor de origine rusă. Cele două zone s-au și desprins atunci de Ucraina, devenind ulterior republicile separatiste proruse, cu conduceri fidele Moscovei. Atunci a inceput și rezistența din regiune, a celor care luptau împotriva trupelor ruse masate de regimul de la Kremlin și a administrațiilor proruse din Donbas.

Ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov a spus că „nu cred că opțiunea de înghețare este posibilă. Opțiunea de reducere a activității este posibilă, în funcție de sezon. Și din nou, războiul modern este un război al resurselor.

Resursele, desigur, sunt epuizate de ambele părți. Și, în consecință, fiecare parte are nevoie de timp pentru a se recupera”, într-un interviu pentru publicația Voice of America, scrie The Guardian.

Reznikov a mai punctat că forțele ruse au pierdut cel puțin o treime din capacitatea lor de luptă de la începutul invaziei în Ucraina în 24 februarie.