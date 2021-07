"Fetelor, aveti grija ce beti si de la cine! Asta noapte, pe cand ma intorceam la cazare, o fata dezbracata si sangeranda urla pe trotuar ca din gura de sarpe si " iubi al ei" ii tot repeta ca a baut de la niste jegosi. Am chemat salvarea si a venit Politia. Am scos o banca din curte, am tinut-o in brate, i-am dat cu apa pe fata, i-am acoperit goliciunea cu un prosop si a plecat la Mangalia pe salvare. Cel mai probabil, ii dadusera ceea ce se cheama drogul violului pentru ca dupa ce nu a mai urlat, ma mangaia pe mine pe picioare si-mi zambea, unduindu-si trupul. Daca o stie cineva, as vrea sa stiu ca e bine! Alora care si-au batut joc de ea le urez " cu executare"!", se arată în postarea de pe grupul de Facebook Vama Veche.

Autorităţile care au răspuns apelului la 112 spun că la locul unde se afla fata a ajuns o Ambulanţă, dar tânăra era atât de beată, încât nu au putut să-i acorde primul ajutor. Ca urmare, au cerut sprijinul poliției.

Ulterior, tânăra a fost urcată în ambulanță și transportată la spital.

GHB ("drogul violului") este un produs stupefiant pe care consumatorii îl utilizează pentru favorizarea relațiilor sexuale "forțate".

Bărbații au constatat o relativă stimulare sexuală, iar femeile au resimțit o sexualitate în derivă, constând în relații multiple, involuntare, despre care păstrează o amintire instabilă și neclară.

De obicei, drogul violului este pus în băutură.