"Romania este extraordinara si este tare nedrept sa auzi uneori lucruri urate despre aceasta tara. Am vazut muntii vostri, ursii, castele uimitoare, Transfagarasanul si multe locuri cu adevarat superbe. Romanii sunt foarte primitori, mancarea traditionala este grozava, iar palinca este bautura barbatilor adevarati. Imediat dupa primul paharel am crezut ca o sa mor, dar apoi m-am simtit precum un dragon. Am avut o vacanta de vis si ma voi intoarce cu siguranta in Romania. Ii salut calduros pe toti romanii din Marea Britanie, eu sunt un om de afaceri care munceste din greu in Birmingham si apreciez foarte mult romanii care lucreaza in UK, si in special pe cei din constructii, care fac o treaba grozava", a spus Jake pentru Anuntul UK