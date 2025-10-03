Turist din București, rătăcit pe munte, salvat de salvamontiștii din Sibiu: bărbatul era echipat necorespunzător și nu cunoștea traseele

Turist din București, rătăcit pe munte, salvat de salvamontiștii din Sibiu: bărbatul era echipat necorespunzător / Facebook Salvamont

Un bărbat de 37 de ani din București a fost recuperat de salvamontiștii sibieni după ce s-a rătăcit pe munte. Fără echipament adecvat și fără să cunoască traseele, acesta a fost găsit ușor hipotermic și transportat în siguranță la baza de la Bâlea Lac

"Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din București. Acesta a plecat din zona Turnu Roșu cu intenția de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament și cunoștințe despre traseele montane pe timp de iarnă, a greșit coborârea din Strunga Doamnei, pe ninsoare abundentă și ceață, ajungând în firul Căldării Laița. Când și-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul de urgență 112. Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au adus în siguranță la baza de la Bâlea Lac", informează Salvamont Sibiu, într-un mesaj postat pe Facebook vineri dimineață. 

Atragem atenția turiștilor că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoștințe despre trasee și condițiile meteo, și recomandă evitarea zonelor alpine în condiții de ninsoare, vânt și vizibilitate redusă.