Fenomene extreme, în toată țara! Meteorologii au emis un cod roșu de ploi torențiale și un cod portocaliu de vânt puternic și ninsori. La munte ninge si au apărut deja primele probleme din cauza zapezii. În restul țării, sunt ploi torențiale și vijelii. În Capitală și în Ilfov, rafalele de vânt care au atins peste 80 de km/h au creat probleme. Pompierii intervin și la această oră după ce zeci de copaci au căzut. Și rețeaua de căldură a sute de blocuri, inclusiv a spitalului Fundeni, este afectată.