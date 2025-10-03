"Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din București. Acesta a plecat din zona Turnu Roșu cu intenția de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament și cunoștințe despre traseele montane pe timp de iarnă, a greșit coborârea din Strunga Doamnei, pe ninsoare abundentă și ceață, ajungând în firul Căldării Laița. Când și-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul de urgență 112. Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au adus în siguranță la baza de la Bâlea Lac", informează Salvamont Sibiu, într-un mesaj postat pe Facebook vineri dimineață.
Atragem atenția turiștilor că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoștințe despre trasee și condițiile meteo, și recomandă evitarea zonelor alpine în condiții de ninsoare, vânt și vizibilitate redusă.