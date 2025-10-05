Concertul era programat în aceeaşi zi cu aniversarea atacului fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie 2023, care a declanşat un război în Gaza şi a provocat manifestaţii în întreaga lume.

Compania organizatoare a anunţat că show-ul a fost anulat „în conformitate cu o decizie luată de biroul guvernatorului din Istanbul”, adăugând că rambursarea biletelor se va face în curând prin intermediul platformei de pe care au fost cumpărate.

Adresându-se AFP, sursa din biroul guvernatorului a invocat „motive de securitate”, fără a da mai multe detalii.

Mai multe ONG-uri au îndemnat autorităţile turce să anuleze concertul, printre care Platforma de solidaritate islamică, care planificase manifestaţii sub sloganul „Robbie Williams, sionistule, pleacă din Turcia!”.

„Îmi pare extrem de rău că nu pot să cânt la Istanbul săptămâna viitoare”, a anunţat Robbie Williams pe contul său de Instagram.

„Autorităţile municipale au anulat spectacolul în interesul siguranţei publice”, a declarat el. „Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să pun în pericol siguranţa fanilor mei. Siguranţa lor este pe primul loc”.