Lockdown-ul de 17 zile a fost impus după ce noile infecţii zilnice au depăşit maximum istoric de peste 60.000 de cazuri în lua aprilie a acestui an, în timp ce ritmul vaccinărilor a încetinit, relatează Agerpres.



În ciuda ieșirii din carantină, autoritățile continuă să mențină o serie de limitări. Printre acestea se numără și cele legate de faptul că deși centrele comerciale vor fi deschise în timpul săptămânii, restaurantele şi cafenelele rămân, în continuare, limitate, în sensul că acestea vor funcționa în sistem delivery și take away. Cinematografele, facilităţile sportive şi barurile rămân închise. Şcolile vor continua în sistem online.

Este permisă călătoria între oraşe, cu excepţia orelor de restricţii (21:00 şi 05:00). Turiştii străini, cu toate acestea, nu se confruntă cu restricţii.



Preşedintele turc Erdogan a spus că scopul este reducerea numărului de noi cazuri zilnice sub 5.000 şi de asemenea resuscitarea industriei cruciale a turismului.



De la debutul pandemiei și până în prezent, Turcia a ajuns la un bilanț total de peste 5,1 milioane de infectări și 44.760 de decese.