Trei tineri au fost duși la secția de poliție, după ce au furat băuturi alcoolice de aproximativ 1000 de lei. Unul dintre ei s-a lăudat pe rețelele sociale cu gestul său și a luat în râs Poliția pentru că l-au ținut „prea mult” la secție.

În imaginile de pe camere, tinerii au fost surprinși umplând sacoșe cu sticle de alcool și doze de energizant, în timp ce abia se mai țineau pe picioare.

După ce au plecat cu prima tranșă de băuturi, tinerii s-au întors pentru a mai fura câteva sticle. Proprietara magazinului a chemat poliția a doua zi dimineață când a observat că au fost jefuiți. Oamenii legii au luat amprentele și imaginile de pe camerele de supraveghere și au reușit să îi identifice pe suspecți în câteva ore. Aceștia sunt acum cercetați penal.