Într-o intervenție la postul public de radio, Tudor Toader a afirmat că guvernul a greșit pentru că nu a aștepta scurgerea termenului prevăzut de lege pentru a primi sau nu un răspuns din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

"Guvernul are două posibilități: poate să renunțe la ideea de reformare a cuantumului respectiv (Intervenție realizator: Premierul Bolojan a spus că nu dorește acest lucru. Răspus T.T.: Poate se mai gândește!), sau poate să reia procedura de legiferare, respectând regulile de tehnică legislativă, printre care se înscrie și aspectul sesizat de Curtea Constituțională ca fiind neconstituțional, adică avizul de la CSM.

Este adevărat că este vorba despre un aviz consultativ, care trebuie solicitat obligatoriu și trebuie respectat intervalul de timp pus la dispoziție de lege. După expirarea acestui termen, dacă emitentul avizului nu îl transmite sau emite un aviz negativ, acest lucru nu împiedică inițiatorul legii să continue procedura legislativă.

Viciul de neconstituționalitate constă tocmai în faptul că Guvernul nu a avut răbdare să aștepte cele 30 de zile și să vadă dacă primește sau nu avizul CSM", a explicat Tudor Toader la RRA.