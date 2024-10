Realitatea PLUS a prezentat în exclusivitate radiografia socială a votanților. Iată cine sunt alegătorii fiecărui partid și vedeți care sunt generațiile pe care mizează candidații caare se vor bate în turul II.

PROFILUL ALEGĂTORILOR ÎN FUNCȚIE DE CANDIDATII LA PREZIDENȚIALE



VOTANȚII LUI MARCEL CIOLACU

-majoritar între 36-60 de ani (43%)

-majoritar femei (53%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (51%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII LUI NICOLAE CIUCĂ

-majoritar între 36-60 de ani (54%)

-majoritar femei (55%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (50%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII LUI MIRCEA GEOANĂ

-majoritar între 36-60 de ani (53%)

-majoritar femei (55%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (50%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII ELENEI LASCONI

-majoritar între 18-35 de ani (47%)

-majoritar femei (57%)

-majoritar cu educație superioară (50%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII LUI GEORGE SIMION

-majoritar între 18-35 de ani (49%)

-majoritar bărbați (58%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (49%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII DIANEI ȘOȘOACĂ



-majoritar între 36-60 de ani (53%)

-majoritar femei (68%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (45%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus

Sondaj Avangarde INSOMAR, la comanda Realitatea PLUS. Candidații care sparg jocurile politice. Cine rămâne fără putere? Repoziționare



PROFILUL ALEGĂTORILOR ÎN FUNCȚIE DE PARTIDE

VOTANȚII PSD

-majoritar între 36-60 de ani (44%)

-majoritar femei (54%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (48%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII PNL

-majoritar între 36-60 de ani (54%)

-majoritar femei (51%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (52%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII USR

-majoritar între 18-35 de ani (48%)

-majoritar femei (56%)

-majoritar cu studii superioare (50%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII AUR

-majoritar între 18-35 de ani (50%)

-majoritar bărbați (55%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (47%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus



VOTANȚII SOS ROMÂNIA

-majoritar între 36-60 de ani (58%)

-majoritar femei (64%)

-majoritar cu studiile liceale încheiate (49%)



SURSA: analiză Avangarde-Insomar/Realitatea Plus

Sondaj Avangarde INSOMAR metodologie:

Marja de eroare - Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,1%

Eșantion multi-stratificat, probabilistic



Universul cercetării:

Populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României

Perioada culegerii: 15.09.2024 – 27.09.2024

Volumul eșantionului: 1100 de subiecți

Metoda culegerii: CATI (telefonic)