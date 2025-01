În cadrul unei ceremonii de semnare a Legii Laken Riley, desfășurată miercuri în East Room, el a reiterat aprecierile aduse Departamentului de Eficiență Guvernamentală, condus de Elon Musk, subliniind că acesta a împiedicat ceea ce el a caracterizat drept o sumă de 50 de milioane de dolari care urma să fie "trimis în Gaza pentru a achiziționa prezervative pentru Hamas".

"Am identificat și am oprit trimiterea a 50 de milioane de dolari în Gaza pentru a cumpăra prezervative pentru Hamas", a declarat Trump miercuri. "Le-au folosit ca metodă de fabricare a bombelor." El a mai susținut că grupul terorist folosea contraceptivele pentru a forma bombe improvizate - ceea ce este susținut de rapoarte despre prezervative folosite ca baloane improvizate pentru a transporta dispozitive explozive peste zidul care separă Gaza de Israel, notează ziarul The Independent.

Declarația lui Trump a fost inițial făcută publică de către secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul primului său briefing marți, când a informat jurnaliștii că DOGE și Biroul pentru Management și Buget al Casei Albe au identificat și oprit „50 de milioane de dolari care au fost cheltuiți pentru a finanța prezervative în Gaza”, descriind aceste cheltuieli ca fiind „o risipă absurdă a banilor contribuabililor”. Aceasta a fost o afirmație șocantă, care părea să reflecte tipul de cheltuieli inutile pe care administrația „America First” a lui Trump s-a angajat să le evite.

Un oficial din cadrul administrației Trump, care a discutat miercuri cu publicația The Independent despre controversa legată de contraceptive, a precizat că cei 50 de milioane de dolari făceau parte dintr-un pachet mai amplu de ajutoare destinate serviciilor medicale în Gaza. Acesta a menționat că suma de 50 de milioane de dolari ar fi echivalat cu aproximativ 23 de dolari pentru fiecare dintre cei 2,1 milioane de locuitori din Gaza. De asemenea, ajutoarele erau parte dintr-un program extern destinat sprijinirii Corpului Medical Internațional în furnizarea de servicii medicale în Gaza.

Afirmațiile referitoare la presupusul transport de prezervative păreau să nu coincidă cu informațiile anterioare furnizate de guvern cu privire la eforturile de ajutor în Gaza. Un raport din septembrie 2024 al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională subliniază că niciunul dintre cei 60,8 milioane de dolari utilizați pentru finanțarea prezervativelor și contraceptivelor distribuite de agenție la nivel global anul trecut nu a fost destinat teritoriului palestinian. De asemenea, același raport indică faptul că singurele contraceptive trimise în Orientul Mijlociu au fost distribuite guvernului iordanian, sub formă de medicamente orale și injectabile în valoare de 45.680 de dolari, fără a include prezervative.

Miercuri, un oficial al administrației a declarat că granturile suspendate au fost destinate "programelor de planificare familială, inclusiv contracepției de urgență; asistenței medicale sexuale, care include prevenirea și gestionarea infecțiilor cu transmitere sexuală; și sănătății sexuale și reproductive a adolescenților". Acesta a precizat că cele 100 de milioane de dolari alocate eforturilor Corpului Medical Internațional "au inclus contraceptive", o categorie mai amplă ce cuprinde și prezervativele, având în vedere că acestea "au fost întotdeauna utilizate în mod tradițional pentru planificarea familială în țările în dezvoltare prin intermediul USAID".

"Este posibil ca 50 de milioane de dolari să fie puși deoparte pentru sănătatea sexuală sau ceva de această natură, care ar include ginecologie și multe alte servicii, dar cu siguranță nu doar prezervative", a spus el. Nu există dovezi publice ale planurilor de a cheltui milioane de dolari din contribuabili pentru finanțarea prezervativelor în Gaza, iar un oficial al Departamentului de Stat al SUA nu a răspuns la o solicitare de dovezi din partea agenției de știri Reuters.

La rândul său, postul de televiziune CNN a prezentat mai multe motive pentru care afirmațiile lui Trump trebuie privite cu scepticism:

1. Casa Albă nu a oferit dovezi pentru a susține afirmațiile președintelui Trump.

2. În trei ani precedenți sub Biden, USAID nu a cheltuit bani pe prezervative în întregul Orient Mijlociu.

3. Cheltuielile totale USAID la nivel mondial pentru prezervative sunt mult mai mici de 50 de milioane de dolari.

4. Experții și-au exprimat îndoielile cu privire la povestea lui Leavitt - sau pur și simplu o numesc „greșită".

