Liderul de la Casa Albă a numit sancțiunea „o chestie foarte urâtă” și a avertizat că Europa riscă să-și schimbe radical direcția, afectând negativ cetățenii.​

„Este o chestie foarte urată. (…) Este o chestiune dură. Nu cred că este în regulă. Nu știu cum au putut să facă asta. Voi vorbi mai târziu despre asta, voi primi un raport despre asta. Europa trebuie să fie foarte atentă. Fac multe lucruri. Vrem să păstrăm Europa așa cum este. Europa se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult. Merge într-o direcție greșită”, a spus Trump.

Musk, amendat de Comisia Europeană cu 120 de milioane de euro

Comisia Europeană a aplicat prima amendă în baza DSA săptămâna trecută, acuzând X de lipsă de transparență în sistemul „bifă albastră”, care a devenit plătit sub conducerea lui Musk, fiind considerat înșelător.

Platforma a fost investigată pentru probleme legate de verificarea conturilor, transparența publicitară și accesul cercetătorilor la date publice. Oficiali americani precum secretarul de stat Marco Rubio au denunțat măsura ca un atac asupra firmelor din SUA.​

Elon Musk a reacționat vehement, cerând abolirea UE și amenințând cu un „răspuns” personal față de oficialii implicați. Trump a promis un raport detaliat și a subliniat că nu înțelege cum a fost posibilă această pedeapsă. Tensiunile dintre SUA și UE cresc, cu critici din administrația Trump privind reglementările care vizează companiile americane.