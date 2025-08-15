''Lukașenko și Trump au avut o conversație telefonică'', a relatat agenția Belta pe Telegram.
La rândul său, Trump a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a discutat cu Lukașenko și că intenționează să se întâlnească cu acesta ''în viitor'', relatează Reuters.
''Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska'', a anunțat Trump într-o postare, în timp ce se afla la bordul aeronavei Air Force One în drum spre Anchorage.
Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulțumi lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 prizonieri și de a-i cere să elibereze alți 1.300.
Mesajul lui Trump înainte de întâlnirea crucială pentru pacea mondială