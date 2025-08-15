Trump a vorbit la telefon cu aliatul lui Putin înainte să plece la întâlnirea din Alaska

Donald Trump. Foto: Profimedia
Președintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, înaintea summit-ului între președinții SUA și Rusiei în Alaskaa anunțat agenția oficială de știri belarusă Belta.

''Lukașenko și Trump au avut o conversație telefonică'', a relatat agenția Belta pe Telegram.

La rândul său, Trump a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a discutat cu Lukașenko și că intenționează să se întâlnească cu acesta ''în viitor'', relatează Reuters.

''Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska'', a anunțat Trump într-o postare, în timp ce se afla la bordul aeronavei Air Force One în drum spre Anchorage.

Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulțumi lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 prizonieri și de a-i cere să elibereze alți 1.300.

Mesajul lui Trump înainte de întâlnirea crucială pentru pacea mondială