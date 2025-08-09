Au ieșit la iveală detalii șocante despre cum face bani grei iubita șpăgarului Dragoș Anastasiu. Încă din 2018, Hildegard Brandl face afaceri profitabile cu Primăria Oradea, condusă în perioada 2008-2020 de premierul Ilie Bolojan. Aceasta, prin biroul de arhitectură, face diverse tipuri de construcții și oferă servicii de design.

Trioul Bolojan-Anastasiu-Brandl are o istorie de aproape 10 ani. Anastasiu a declarat într-un interviu că s-a cunoscut cu actualul premier în 2016.

”Și dacă are contracte legale, nu văd care ar fi problema. Dacă e ceva nelegal în aceste chestiuni, vă rog să semnalați autorităților statului”, a declarat Dragoș Anastasiu.

La rândul său, Ilie Bolojan a spus: ”Am fost 12 ani primarul Oradei și am realizat mii de proiecte. Dânsa a avut patru contracte în cei 12 ani pe care i-am avut eu, iar patru contracte cu un arhitect din cele multe deci, din multe proiecte, vi se pare mult? Să știți că nu mi se pare”.

În total, Unith2B a încasat de la instituțiile de stat peste 1,4 milioane de lei, mai mult de jumătate din sumă fiind prin achiziții directe.

Ulterior, Hildegard Brandl a declarat că nu a fost favorizată de niciun primar și a menționat că la Oradea a câștigat o singură licitație din cele 9 la care a participat. Detaliile vin la scurt timp după ce au apărut zvonuri că Anastasiu ar putea deveni șeful cancelariei lui Bolojan.

Totul a ieșit la iveală după ce Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de vicepremier, după ce Realitatea PLUS a dezvăluit că acesta a dat șăagă la ANAF 150 de mii de euro timp de 8 ani.