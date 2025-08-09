Trioul Bolojan-Anastasiu-Brandl, afaceri de milioane. Cum a reușit să obțină iubita fostului vicepremier bani grei de la Primăria Oradea

Instituțiile de stat virează bani grei în buzunarele preferaților din sistem. Și aici vorbim despre partenera de viață a lui Dragoș Anastasiu, arhitecta membră PNL. Hildegard Brandl face afaceri pe bani publici cu Primăria Oradea, susține publicația Bihoreanul. Firma acesteia a încasat 1,4 milioane de lei prin achiziții directe, bani la care unii români nici nu visează. 

Au ieșit la iveală detalii șocante despre cum face bani grei iubita șpăgarului Dragoș Anastasiu. Încă din 2018, Hildegard Brandl face afaceri profitabile cu Primăria Oradea, condusă în perioada 2008-2020 de premierul Ilie Bolojan. Aceasta, prin biroul de arhitectură, face diverse tipuri de construcții și oferă servicii de design.

Trioul Bolojan-Anastasiu-Brandl are o istorie de aproape 10 ani. Anastasiu a declarat într-un interviu că s-a cunoscut cu actualul premier în 2016.

”Și dacă are contracte legale, nu văd care ar fi problema. Dacă e ceva nelegal în aceste chestiuni, vă rog să semnalați autorităților statului”, a declarat Dragoș Anastasiu. 

La rândul său, Ilie Bolojan a spus: ”Am fost 12 ani primarul Oradei și am realizat mii de proiecte. Dânsa a avut patru contracte în cei 12 ani pe care i-am avut eu, iar patru contracte cu un arhitect din cele multe deci, din multe proiecte, vi se pare mult? Să știți că nu mi se pare”. 

În total, Unith2B a încasat de la instituțiile de stat peste 1,4 milioane de lei, mai mult de jumătate din sumă fiind prin achiziții directe.

Ulterior, Hildegard Brandl a declarat că nu a fost favorizată de niciun primar și a menționat că la Oradea a câștigat o singură licitație din cele 9 la care a participat. Detaliile vin la scurt timp după ce au apărut zvonuri că Anastasiu ar putea deveni șeful cancelariei lui Bolojan.

Totul a ieșit la iveală după ce Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de vicepremier, după ce Realitatea PLUS a dezvăluit că acesta a dat șăagă la ANAF 150 de mii de euro timp de 8 ani. 