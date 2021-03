Ce camasi recomandam:

Camasa alba

Camasa alba este o piesa vestimentara esentiala in garderoba oricarui barbat deoarece poate fi purtata la orice tinuta, indiferent ca vorbim de un outfit elegant sau de un outfit business. Desigur, poti sa optezi pentru modele simple sau poti sa optezi pentru camasi albe barbatesti cu imprimeuri.

Camasa bleu

De regula, camasa barbateasca bleu este asociata cu tinutele pentru mediul de afaceri, iar acest lucru nu ar trebui sa-ti limiteze imaginatia. O camasa bleu este cu siguranta o investitie foarte buna si nu numai ca este potrivita pentru a o purta la tinute office, ci este potrivita si pentru evenimentele importante din viata ta sau la tinute casual si smart casual. Daca alegi un model simplu, care are croiala slim fit, vei putea crea foarte multe outfit-uri demne de admirat. Imagineaza-ti doar cat de bine se asorteaza o camasa bleu barbateasca la perechea preferata de blugi sau la pantalonii chinos de vara.

Camasa cu imprimeu colorat

Tinutele masculine nu mai sunt plictisitoare, pentru ca exista o varietate de stiluri, culori si trenduri, care te asteapta sa le acorzi o sansa! Daca pana acum considerai ca o camasa uni, alba, bleu, neagra sau albastra este mult mai safe, afla ca modelele cu imprimeuri colorate capata din ce in ce mai multa popularitate. Cei mai multi designeri vestimentari propun camasile cu imprimeuri colorate pentru tinutele de primavara si vara. Desigur, difera doar compozitia culorilor si modelul camasilor, astfel incat sa fie potrivite pentru fiecare sezon in parte. Asadar, indrazneste din cand in cand sa iesi din tiparele clasice si suntem siguri ca-ti va placea!

Daca discutam de pantaloni barbatesti, sfatul nostru este sa spargi monotonia si sa alegi modele care te vor ajuta sa te faci remarcat si care sunt foarte usor de asortat si de combinat.

Desigur, pantalonii bleumarin sau negri raman in continuare vedetele oricarui sezon, deoarece sunt foarte versatili, eleganti si masculini. Cu toate acestea, in anul 2021 designerii vestimentari au inceput sa vina cu propuneri din ce in ce mai stilate pentru garderoba masculina.

Pentru a-ti gasi inspiratia, iti prezentam mai jos cateva modele. Stiai ca daca ai acesti pantaloni vei reusi sa-ti creezi cu succes orice tinuta?

Pantalonii bleumarin

Pantalonii bleumarin sunt foarte populari in randul barbatilor fiindca sunt foarte usor de asortat si cu siguranta te vor ajuta sa-ti construiesti extrem de usor un look cool. Partea buna este ca sunt o investitie pe termen lung deoarece poti sa-i porti atat in sezonul rece, cat si in sezonul cald. Incearca sa combini o pereche de pantaloni bleumarin cu o camasa roz si cu o pereche de pantofi maro. Combinatia e mult prea indrazneata? Incearca atunci sa asortezi pantalonii bleumarin cu o camasa barbateasca alba cu imprimeuri si te asiguram ca vei crea un look de efect.

Pantalonii gri

Culoarea gri este o alegere foarte potrivita atat pentru mediul de business, cat si pentru intalnirile relaxate sau pentru petrecerile de tip cocktail. O pereche de pantaloni gri in carouri iti vor contura o tinuta de efect iar daca nu esti extrem de corpolent sunt ideali pentru a pacali vizual. Daca doresti sa pacalesti vizual si inaltimea, pantalonii gri cu dungi verticale te vor face sa pari mai inalt.

Indrazneste cu o pereche de pantaloni cu imprimeuri

Imprimeurile nu se vor demoda niciodata, iar carourile raman in continuare in topul preferintelor. Daca iti doresti sa ai un stil vestimentar aparte, atunci cu siguranta iti vei dori sa ai cel putin o pereche de pantaloni cu imprimeu in carouri.

Daca esti iubitor al pantalonilor din denim…

Pantalonii denim sunt o idee perfecta pentru tinutele de primavara. Cum ii poti purta cu stil? Adauga o pereche de tenisi albi si un tricou simplu iar peste asorteaza cu un pulover cu fermoar. Nu uita ca te poti apropia de un stil cat mai aproape de elegant daca pui o camasa si o pereche de mocasini.

