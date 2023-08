Un tren a rămas blocat într-un tunel timp de mai bine de o oră. Sute de oameni au fost disperați, fără mâncare și apă.

Trenul a fost tractat până în Gara Bârnova unde va fi așteptată o altă locomotivă de schimb pentru a prelua vagoanele.

„Am plecat de la Iași spre Galați, cu trenul de pe ruta Iași - București. Am mers jumătate de oră și când am intrat într-un tunel situat în apropiere de Bârnova, trenul s-a oprit brusc. Suntem sute de oameni, mulți dintre noi nu avem nici apă, nici mâncare, într-o pădure. Așteptăm de o oră. Am căutat soluții să ne întoarcem la Iași, dar fiind în pădure nu avem cum ajunge pe jos la stradă.

Controlorii spun că nu știu cât mai durează și că a fost chemată o nouă locomotivă. Eu trebuia să fac schimb de tren la Bârlad pentru a ajunge la Galați, am pierdut deja acel tren. Copiii sunt speriați, cer apă, inclusiv fiul meu de 6 ani.“, a declarat un pasager al trenului pentru presă.