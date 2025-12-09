Tragedia petrecută iarna trecută pe Grossglockner, cel mai înalt vârf al Austriei, revine în atenția publică odată cu apropierea procesului în care un alpinist de 39 de ani este acuzat că și-a lăsat partenera să moară înghețată. Thomas Plamberger va fi judecat pentru omor din culpă, iar ultimul mesaj pe care l-a transmis în mediul online arată că bărbatul nu a depășit trauma evenimentului.