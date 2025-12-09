Incendiul a fost stins, iar eforturile de evacuare a clădirii continuă, a relatat Kompas TV.
Clădirea este sediul companiei Terra Drone Indonesia, care furnizează drone pentru activități de supraveghere aeriană pentru clienți din sectoarele minier și agricol.
Compania a obținut finanțare de la firma japoneză de drone Terra Drone Corporation, potrivit site-ului web al companiei.
Imaginile difuzate de Kompas TV au arătat zeci de pompieri încercând să evacueze persoanele din interior, iar unii cărau saci mortuari din clădire
Treisprezece morți într-un incendiu ce a cuprins un bloc de 7 etaje din capitala Indoneziei
Un incendiu a izbucnit marți într-o clădire cu șapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, a relatat postul local de televiziune Kompas TV, fiind confirmat decesul a 13 oameni, în timp ce alte persoane sunt încă blocate în interior, transmite Reuters.
