Mircea Sandu a vorbit despre viața sa de zi cu zi în Franța, acolo unde s-a stabilit după retragerea din viața publică. Fostul președinte al FRF locuiește la Beausoleil, o localitate aflată la granița cu Monaco, și spune că a ales zona pentru climatul blând și calitatea vieții.

„Locuim la Beausoleil, unde e o climă blândă pentru noi, oamenii de peste 70 de ani. Iarna este inexistentă, sunt temperaturi cu plus și asta ne avantajează”, a spus Mircea Sandu.

Sandu a explicat că viața în sudul Franței nu este doar mai confortabilă din punct de vedere al vremii, ci și mai economică decât în România:

„Acolo, în afară de condițiile de climă, care sunt extraordinar de bune, utilitățile sunt mai ieftine ca în România. Acolo nu există decât electricitate, nu este gaz, și plătim foarte puțin. De fapt, și Andone spunea că în Spania e aceeași situație, la Marbella.”

Sandu a adăugat că și calitatea alimentelor este mai ridicată, element important pentru el după o intervenție chirurgicală suferită în urmă cu 16 ani.

„Hrana, calitativ, din punctul meu de vedere, fiind foarte atent la ceea ce mănânc după operația de acum 16 ani, este superioară. Prețurile, cam pe acolo. Sigur: multe fructe, multe legume, pește”, a precizat fostul internațional.