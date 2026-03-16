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Traian Băsescu, avertisemnt dur: ”Iranul ar putea ataca bazele americane din România. Echipamentele trimise de SUA nu sunt defensive”
Traian Băsescu, avertisemnt dur: ”Iranul ar putea ataca bazele americane din România”
Publicat16 mar. 2026, 19:50
SursăRealitatea PLUS
Traian Băsescu a reacționat după ce Iranul a lansat amenințări la adresa României! Fostul președinte avertizează că tehnica militară transferată de SUA în bazele NATO de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ”nu înseamnă echipament militar defensiv”.
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