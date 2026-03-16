Traian Băsescu, avertisemnt dur: ”Iranul ar putea ataca bazele americane din România. Echipamentele trimise de SUA nu sunt defensive”

Publicat 16 mar. 2026, 19:50 Sursă Realitatea PLUS

Traian Băsescu a reacționat după ce Iranul a lansat amenințări la adresa României! Fostul președinte avertizează că tehnica militară transferată de SUA în bazele NATO de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ”nu înseamnă echipament militar defensiv”.

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