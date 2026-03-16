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Traian Băsescu, avertisemnt dur: ”Iranul ar putea ataca bazele americane din România. Echipamentele trimise de SUA nu sunt defensive”

Traian Băsescu, avertisemnt dur: ”Iranul ar putea ataca bazele americane din România”

Traian Băsescu, avertisemnt dur: ”Iranul ar putea ataca bazele americane din România”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 mar. 2026, 19:50
SursăRealitatea PLUS

Traian Băsescu a reacționat după ce Iranul a lansat amenințări la adresa României! Fostul președinte avertizează că tehnica militară transferată de SUA în bazele NATO de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ”nu înseamnă echipament militar defensiv”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul șef al statului a subliniat că este posibil ca Iranul să încerce să lovească

capabilitațile militare americane.

”Doar o părere personală.Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personalăgenerată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump.La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii.Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României.În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc.În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv.Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor.Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri.În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri.Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie.Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească.Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani.Postarea este doar o părere”, a scris Traian Băsescu.

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