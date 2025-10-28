Tragicul accident a avut loc între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi, iar din primele informații, şoferul BMW-ului ar fi intrat într-o depăşire periculoasă, pe linie continuă, şi s-a ciocnit cu un TIR care venea din sens opus.

Impactul a fost atât de puternic încât șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani, precum şi o tânără de 19 ani au murit. Conducătorul TIR-ului, în vârstă de 55 ani, nu a fost rănit.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi acordare a primului ajutor, precum şi o autospecială de descarcerare.

De asemenea, au fost trimise trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi, precum şi elicopterul SMURD.

În momentul publicării acestei știri traficul în zonă este restricţionat, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate până la finalizarea intervenţiei echipajelor de urgenţă. Potrivit polițiștilor de la Brigada Rutieră, circulația ar putea fi reluat în jurul orei 17:30.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească circumstanţele exacte ale producerii accidentului.