Accidentul s-a produs pe strada Negru Vodă din zona centrală a orașului, autobuzul pătrunzând pe sensul opus de mers, unde a lovit un autoturism.

"Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 51 de ani, din Pitești, având sensul de deplasare dinspre strada Victoriei spre bld. Nicolae Bălcescu, a pătruns pe sensul opus, în împrejurări ce vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul unei afecțiuni medicale, împrejurare în care ar fi intrat în coliziune ușoară cu un autovehicul condus pe sensul opus de un bărbat de 39 de ani, din Moșoaia", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

Conform aceleiași surse, la locul accidentului a intervenit un echipaj medical care i-a efectuat manevre de resuscitare șoferului de autobuz, ulterior fiind declarat decesul.

Polițiștii continuă cercetările, într-un dosar de ucidere din culpă.

Pentru stabilirea cauzei medicale a decesului urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale.