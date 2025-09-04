Copila, găsită inconștientă de mama sa

Nenorocirea s-a produs pe 2 septembrie 2025, în jurul orei 20:50. Potrivit Poliției Stațiunii Sovata, mama minorei a fost cea care a descoperit-o în stare de inconștiență, prinsă între piesa de mobilier și pat. Imediat au fost chemate echipaje medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de paramedicii SMURD, medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Ancheta preliminară arată că fetița se afla în casă alături de sora ei de 4 ani, amândouă fiind în grija fratelui mai mare, de 23 de ani. În momentul tragediei, acesta lipsise de acasă pentru aproximativ zece minute.

Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea exactă a cauzei decesului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a lămuri toate circumstanțele acestui caz cutremurător.