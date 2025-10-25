Incidentul s-a petrecut în timp ce echipajele de intervenție încercau să-l convingă să renunțe la gestul extrem și pregăteau o saltea pneumatică pentru a-l salva.

Ce au declarat oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:08, un locatar semnalând că un bărbat se află într-o poziție nefirească pe balconul unui apartament și refuză orice formă de comunicare.

Polițiștii ajunși la fața locului au încercat în repetate rânduri să discute cu acesta, inclusiv dintr-un apartament vecin, însă fără succes. Ușa locuinței era încuiată, ceea ce a îngreunat accesul echipelor de intervenție.

Între timp, pompierii de la ISU Vâlcea au început să instaleze salteaua pneumatică, pregătindu-se pentru o eventuală cădere, însă, înainte ca dispozitivul să fie complet montat, bărbatul s-a aruncat în gol.

Echipajele medicale au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare, însă, din păcate, acestea s-au dovedit inutile – medicii au fost nevoiți să declare decesul.

După incident, polițiștii au reușit să intre în apartament, unde au găsit un briceag cu urme de sânge și un bilet adresat partenerei sale, în care bărbatul și-ar fi explicat gestul. În interior nu se mai afla nicio altă persoană.

Anchetatorii au constatat că victima prezenta o plagă adâncă la nivelul gâtului, semn că ar fi încercat anterior să-și ia viața. Toate aceste elemente indică ipoteza unui act suicidal, însă polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de cazuri, pentru a clarifica toate împrejurările tragediei.

Autoritățile locale au transmis că ancheta este în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească exact motivele care l-au împins pe bărbat să recurgă la acest gest extrem.