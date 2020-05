VIDEO UPDATE Pakistan, o aeronavă cu 107 de oameni la bord s-a prăbușit într-un cartier din Karachi

Purtătorul de cuvânt al Autorității Aviatice pakistaneze a anunțat că zborul A-320 zbura de la Lahore la Karachi. Premierul pakistanez a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat deschiderea unei anchete.

Surse citate de presa locală au declarat că avionul a pierdut legătura radio cu turnul de control chiar cu un minut înainte de a atinge solul. Surse citate de TRT World susțin că la ultima comunicare cu solul, pilotul ar fi anunțat că există un incendiu la bord și că prin ultimele sale manevre ar fi încercat să se prăbușescă peste locuințe.

