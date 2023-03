Zeci de credincioşi au căzut într-un „baoli” - o construcţie specifică templelor indiene, care arată ca o un puţ uriaş cu scări până la nivelul apei, folosită pentru ritualuri religioase, după ce podeaua templului care o acoperea a cedat sub greutatea lor, relatează News.ro care citează mai multe agenții de presă internaționale.

#BREAKING Big accident happened on Ram Navami in Indore. More than 25 people fell into the stepwell after the roof of the stepwell caved in at Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal Temple. Efforts are being made to save the people.



