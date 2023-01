"Erau 68 de pasageri la bord și patru membri ai echipajului (...) forțele de salvare sunt pe drum, nu știm pentru moment dacă există supraviețuitori", a declarat pentru AFP oficialul nepalez.

„Ne așteptăm să recuperăm mai multe cadavre”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru Reuters, spunând că avionul „s-a rupt în bucăți”, potrivit BBC. Avionul Yeti Airlines zbura de la Kathmandu la Pokhara și s-a prăbușit la aterizare, luând foc

Prim-ministrul Pushpa Kamal Dahal a convocat o reuniune de urgență a cabinetului său și a îndemnat agențiile de stat să lucreze la operațiunile de salvare.

Televiziunea de stat a anunțat că unele corpuri au fost recuperate de la locul prăbușirii, în vestul micii țări din Himalaya, potrivit Reuters.

Imaginile transmise de la fața locului arată epava cuprinsă de flăcări și echipele de salvare care cu greu pot opera.

