Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, la faţa locului au fost trimise de urgenţă echipaje ale poliţiei pentru a securiza zona şi pentru a evalua posibilele riscuri. De asemenea, au fost mobilizate instituţiile specializate în astfel de intervenţii, pentru a lua toate măsurile necesare în vederea protejării populaţiei.

”În această dimineaţă a fost sesizată, prin apel 112, prezenţa unui colet suspect, pe strada Hermann Oberth intersecţie cu Bd. Corneliu Coposu, din municipiul Sibiu. La faţa locului au fost dislocate de urgenţă echipaje de poliţişti din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor, asigurării intervenţiei celorlalte instituţii cu competenţe în domeniu, respectiv luării tuturor măsurilor pentru protejarea populaţiei”, a anunţat IPJ Sibiu.

În zonă au fost instituite restricţii de circulaţie până la finalizarea verificărilor. Autorităţile recomandă şoferilor să evite perimetrul şi să urmeze rutele alternative.