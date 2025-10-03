”Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa se desfăşoară în condiţii normale, fără perturbări, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 23:00, valabilă pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, au transmis, vineri dimineață, reprezentanții Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează cele două aeroporturi.

Reprezentanții CNAB au precizează, de asemenea, că a luat toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

Anunțul vine în contextul în care vântul puternic a făcut prăpăd, în noaptea de joi spre vineri, în București și Ilfov. Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară și până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Cele mai multe, respectiv 27 dintre acestea, au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat 23 de autoturisme.

Intervenţiile pompierilor au continuat și vineri dimineață pentru degajare de arbori sau stâlpi căzuţi ori aflaţi în pericol de a se prăbuşi.