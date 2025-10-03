Trafic aerian normal pe aeroporturile din București, în ciuda codului portocaliu de vânt

Trafic aerian normal pe aeroporturile din București, în ciuda codului portocaliu de vânt/ Profimedia
Aeroporturile Henri Coandă și Băneasa funcționează în regim normal, fără întârzieri sau anulări de curse, în pofida condițiilor meteo severe anunțate pentru Capitală, a transmis CNAB. România se confruntă, zilele acestea, cu un episod de vremea rea, care a adus ploi torențiale, vânt extrem de puternic, dar și ninsori viscolite în zonele montane. Meteorologii au emis, joi, mai multe avertizări succesive, incluzând cod galben, cod portocaliu și chiar un cod roșu de ploi abundente, valabile în numeroase județe.

”Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa se desfăşoară în condiţii normale, fără perturbări, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 23:00, valabilă pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, au transmis, vineri dimineață, reprezentanții Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează cele două aeroporturi.

Reprezentanții CNAB au precizează, de asemenea, că a luat toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

Anunțul vine în contextul în care vântul puternic a făcut prăpăd, în noaptea de joi spre vineri, în București și Ilfov. Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară și până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Cele mai multe, respectiv 27 dintre acestea, au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat 23 de autoturisme.

Intervenţiile pompierilor au continuat și vineri dimineață pentru degajare de arbori sau stâlpi căzuţi ori aflaţi în pericol de a se prăbuşi.