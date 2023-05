1. Pici la un examen sau nu poti rezolva o problema

Chiar daca anii de scoala au trecut demult, mai poti avea cosmaruri legate de picarea unui examen sau ceva asemanator. In mod subconstient, anxietatea de a nu trece un examen important inca exista, iar nota pe care o obtii are si ea insemnatatea ei. Daca nu treci examenul poate insemna ca te gandesti daca meriti sau nu anumite lucruri din viata ta, scrie Sfatul Parintilor. Daca faci o analiza a trecutului si estimezi toate dorintele si nevoile tale, ai fi satisfacut de rezultatul de-acum? Presupunand ca raspunsul este “DA”, insa in vis ai luat o nota prea mica, se poate spune ca visul tau reflecta o negare a ceea ce ai acumulat pana in prezent.

2. Pierzi sau se dărâmă o casă sau altă proprietate

Casele din visul cuiva inseamna o persoana. Fata casei este respectul tau fata de acea persoana, interiorul este eul tau interior. Daca acea casa sau alta proprietate este stricata sau pradata in vis, poate reflecta faptul ca sentimentele tale sau integritatea ta sufleteasca au de suferit. Poate te simti inselat de cineva, sau ceva pe care tu il apreciezi foarte mult este in pericol.

3. Ai probleme cu mașina

Sa ai probleme cu masina este o experienta ingrozitoare si in viata de zi cu zi, insa daca este vorba de un vis poate insemna ceva serios. Masina din vis este perceptia ta asupra lumii, in timp ce interiorul reflecta sentimentele tale. Daca te visezi intr-o masina superba care, dintr-odata, dispare sau e distrusa, sau nu functioneaza corespunzator, sau esti implicat intr-un accident, poate insemna ca te simti neajutorat sau ca ai pierdut controlul intr-o anumita situatie.

4. Esti rănit, suferi de o boală sau mori

Visele in care esti ranit, bolnav sau mori te pot bulversa. Insa n-ai motive de ingrijorare. Desi moartea din vis poate fi dureroasa, in realitate poate insemna un nou inceput. Moartea inseamna finalul unei faze din viata ta si trecerea intr-o noua etapa. Visele in care esti ranit, bolnav iar in urma bolii mori pot semnifica durere emotionala sau teama de a fi ranit. De asemenea, mai poate insemna ca esti intr-o situatie in care nu mai gasesti rezolvare si ar trebui sa ceri ajutor in alta parte.

5. Fugi de cineva care te atacă

Un alt vis foarte des intalnit este ca cineva te vaneaza. Acesta poate fi un mesaj de la corpul tau care iti transmite ca este pregatit fie sa infrunte pericolul, fie sa fuga. Sigmund Freud spunea ca aceste vise apartin, in general, persoanelor care se confrunta cu diverse probleme in viata reala si nu stiu cum sa reactioneze la ele: sa fuga sau sa le infrunte.