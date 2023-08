Exista, de multa vreme, o dezbatera continua cu privire la influenta pe care un nume bine ales poate sa o aiba asupra destinului unui om. In timp ce unii sunt de parere ca este doar o simplă teorie, altii cred cu tarie ca un nume poate sa dicteze succesul sau esecul in viata. Dar care este adevarul? Un raspuns clar nu exista, insa multi oameni sunt de acord cu faptul ca numele pot transmite un mesaj si, in ultima instanta, pot influenta modul in care ceilalti percep acest nume si persoana care il poarta.

In anul 2008, un sondaj realizat in Marea Britanie a fost menit sa descopere ce nume sunt percepute ca fiind cel mai potrivite pentru persoanele cu un viitor stralucit in fata lor. Rezultatele au fost interesante - peste 6.000 de oameni au considerat ca numele de "James" si "Elizabeth" sunt binecunoscute pentru a fi predestinate succesului. In acelasi timp, numele "Brian" si "Lisa" erau considerate a apartine persoanelor cu cele mai putine sanse de a avea succes. Aceste presupuneri pot fi influentate de o varietate de motive, cum ar fi atributele asociate cu aceste nume sau chiar experientele personale ale fiecarui individ.

În ceea ce privește numele românești, am ales 10 nume de baieti care par sa fie predestinate succesului. Sunt purtate cu mandrie de cunoscuti oameni de afaceri, politicieni, artisti sau sportivi, sau apartin unor personalitati marcante din trecutul Romaniei.

1. Adrian – Provine din Hadrianus = din Hadria, oras din Nordul Italiei, care a dat si numele Marii Adriatice. Sase Papi au purtat acest nume.

Romani celebri cu numele Adrian: Adrian Enache, Adrian Mutu, Adrian Pintea

2. Catalin – (greaca) katharos = pur; hekateros = amandoi sau de la numele zeitei Hecate. Romani celebri cu numele Catalin: Catalin Morosanu, Catalin Crisan, Catalin Maruta

3. Constantin – (latina) constant/statornic

Romani celebri cu numele Constantin: Constantin Brancusi, Constantin Noica, Constantin Tanase, Constantin Zamfirescu

4. Cristian – (latina) - creștin

Romani celebri cu numele Cristian: Cristian Chivu, Cristian Tudor Popescu, Cristian Nemescu

5. Florin – (latina) Flos = floare

Romani celebri cu numele Florin: Florin Piersic, Florin Zamfirescu, Florin Busuioc

6. George – (greaca) Georgos = fermier, lucrator al pamantului; ge = pamant + ergon = munca

Romani celebri cu numele George: George Enescu, George Bacovia, George Calinescu, George Toparceanu

7. Ilie – (ebraica) Eliyahu = Dumnezeul meu este Yahweh

Romani celebri cu numele Ilie: Ilie Nastase, Ilie Dobre, Ilie Balaci

8. Ion – (ebraica) Yochanan = Dumnezeu este milos

Romani celebri cu numele Ion: Ion Tiriac, Ion Luca Caragiale, Ion Creanga, Ion Oncescu

9. Leonard – (germana) Leu curajos; leon = leu + hard = curajos

Romani celebri cu numele Leonard: Leonard Doroftei, Leonard Miron, Leonard Orban

10. Mircea – (slava) mir=pace; Mirco, Miroslav = slava pacii

Romani celebri cu numele Mircea: Mircea cel Batran, Mircea Eliade, Mircea Dinescu, Mircea Lucescu, Mircea Cartarescu, Mircea Vulcanescu, Mircea Baniciu

